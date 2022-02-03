Китай захотел сблизиться с Россией

"Китай готов продолжать углублять дружбу и стратегическое сотрудничество с Россией, на основе договоренностей, достигнутых главами двух стран, а также защищать международную справедливость на благо народов двух стран и всего мира", - заявил Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова приводит МИД Китая.