Китай захотел сблизиться с Россией

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР готова укреплять дружбу и сотрудничество с Россией и защищать международную справедливость, пишет РИА Новости.
"Китай готов продолжать углублять дружбу и стратегическое сотрудничество с Россией, на основе договоренностей, достигнутых главами двух стран, а также защищать международную справедливость на благо народов двух стран и всего мира", - заявил Ван И на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, его слова приводит МИД Китая.
В свою очередь Лавров отметил, что стратегическое сотрудничество и тесная координация России и Китая является консенсусом двух сторон, они не зависят от международной политической ситуации.
"Сотрудничество между нашими странами способствует укреплению стабильности и повышению уровня предсказуемости международных отношений", - добавил Лавров.