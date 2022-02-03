Премьер-министр Мишустин встретился с главой Чечни Кадыровым

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, эту информацию РИА Новости подтвердили в правительстве. Детали их общения пока не оглашались, но ранее Кадыров сообщил, что после беседы с президентом ему было поручено переговорить с премьером и вице-премьерами. По словам чеченского лидера, на этих «добрых встречах» они стараются решать «острые вопросы».