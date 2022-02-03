Россия ответила на блокировку RT DE в Германии

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«В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер», - говорится в сообщении.

Так, в МИД РФ объявили о закрытии корреспондентского пункта телерадиокомпании Deutsche Welle в России; аннулировании аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой телерадиокомпании; прекращении спутникового и иного вещания Deutsche Welle в РФ; инициировании процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Также в министерстве сообщили о запуске процесса формирования списка представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания и «иному оказанию давления» на RT DE. Им будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

В МИД РФ также анонсировали последующие этапы ответных мер.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ Германии вынеcла предписание о прекращении спутникового и иного вещания канала RT DE, сославшись на то, что канал не запрашивал разрешение на вещание.