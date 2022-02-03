Кадыров сделал заявление после встречи с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждались «острые вопросы», но она была «доброй». Видео с рассказом Кадырова опубликовал министр региона по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, в которых, как всегда, было нужно личное участие президента», - сказал Кадыров.
Он отметил, что по поручению Путина проведет несколько встреч в российском правительстве.
«Многоуважаемый президент, господин Владимир Владимирович всегда поддерживает нас, мы этому рады, служим народу, служим президенту на все сто процентов», - заключил Кадыров.
Встреча президента и главы Чечни прошла 3 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни.
«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам - они обсуждались», - рассказал пресс-секретарь.