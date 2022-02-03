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20 минут назад

Кадыров назвал встречу с Путиным доброй

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал доброй встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся в Кремле в среду, 2 февраля. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

«Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент как всегда поддержал нас. Были острые вопросы, в которых как всегда нужно было личное участие президента. Сейчас по его поручению прибыл в правительство», — рассказал Кадыров, уточнив, что планирует встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В заключение он сказал, что Путин всегда поддерживает Чечню.

Песков раскрыл подробности беседы Путина и Кадырова

Ранее 3 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи в Кремле Путин обсудил с Кадыровым хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития Чечни и работу правоохранительных органов.

«Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались», — уточнил Песков.

Пресс-служба главы и правительства Чечни в свою очередь уточнила, что глава республики доложил президенту о положительной динамике демографических показателей, сокращении безработицы и успешном выполнении программы вакцинации.

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