«Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент как всегда поддержал нас. Были острые вопросы, в которых как всегда нужно было личное участие президента. Сейчас по его поручению прибыл в правительство», — рассказал Кадыров, уточнив, что планирует встретиться с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.