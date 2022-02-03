В РФ оценили посадку украинского беспилотника в Белоруссии

«Американские летательные аппараты летали по территории дружественного нам государства и при помощи наших специалистов уничтожались. Один из сенаторов США, кстати, именно таким образом попал в плен. Поэтому, когда мы говорим об условиях обострившейся напряженности, а сейчас ситуация именно такая, то подобные инциденты возможны. Тем более, что речь шла именно об аппарате военного назначения. В этом смысле особенно актуальным становится предложение России о зонировании военных сил в Европе как раз с тем, чтобы исключить возможность подобных инцидентов», — отметил сенатор.