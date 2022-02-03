Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни. В пресс-службе чеченского лидера сообщили, что Кадыров рассказал главе государства о реализации 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей в 2021 году, о демографических показателях в республике, экономическом росте, сокращении безработицы до восьми процентов и снижении уровня дотационности бюджета Чечни.