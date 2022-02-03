Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина удивился вопросу о страхе главы государства перед Рамзаном Кадыровым, пишет ТАСС.
Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни. В пресс-службе чеченского лидера сообщили, что Кадыров рассказал главе государства о реализации 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей в 2021 году, о демографических показателях в республике, экономическом росте, сокращении безработицы до восьми процентов и снижении уровня дотационности бюджета Чечни.
Сегодня официальный представитель Кремля рассказал журналистам о ситуации в Чечне и удивился вопросу о том, «боится ли» Путин Кадырова.
«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса», - заявил Дмитрий Песков.
По данным Telegram-канала «Пул №3», вопрос о «страхе» президента России задал журналист американского издания Bloomberg.