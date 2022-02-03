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1 час назад

Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина удивился вопросу о страхе главы государства перед Рамзаном Кадыровым, пишет ТАСС.

Песков ответил на вопрос о страхе Путина перед Кадыровым
Фото: ТАССТАСС

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни. В пресс-службе чеченского лидера сообщили, что Кадыров рассказал главе государства о реализации 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей в 2021 году, о демографических показателях в республике, экономическом росте, сокращении безработицы до восьми процентов и снижении уровня дотационности бюджета Чечни.

Сегодня официальный представитель Кремля рассказал журналистам о ситуации в Чечне и удивился вопросу о том, «боится ли» Путин Кадырова.

«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса», - заявил Дмитрий Песков.

По данным Telegram-канала «Пул №3», вопрос о «страхе» президента России задал журналист американского издания Bloomberg.

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