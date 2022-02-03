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12 минут назад

В Кремле объяснили появления Путина без маски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин может участвовать в публичных мероприятиях без маски благодаря дополнительным мерам предосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле объяснили появления Путина без маски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков подчеркнул, что люди, которые контактируют с президентом, неоднократно сдают тесты на коронавирус, некоторым из них приходится проходить карантин.

«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску. Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», - подчеркнул пресс-секретарь.

Летом 2021 года Путин сообщил, что привился «Спутником V».

«Особенно я с врачами-то даже не советовался, я смотрел по своим знакомым – кто что делает», - рассказывал президент о выборе вакцины.

В сентябре президент на время уходил на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Путин отмечал, что заболевшие COVID-19 не ревакцинировались вовремя.

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Позже во время встречи с президентом Турции Путин рассказал, что коронавирусом заразились несколько десятков человек из его окружения, но его самого болезнь не коснулась.

В ноябре президент сообщил, что прошел ревакцинацию «Спутником Лайт» и привился назальной вакциной от коронавируса.

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