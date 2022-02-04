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52 минуты назад

Песков рассказал, какие у Путина планы на поездку в Пекин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин собирается делать во время своей поездки в Пекин.

Песков раскрыл планы Путина на поездку в Пекин
Фото: ТАССТАСС

"Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр", - рассказал он.

При этом Песков отметил, что Владимир Путин не планирует каких-либо публичных выступлений, пишет ТАСС.

Ранее Песков рассказывал, что визит Путина в Пекин готовился «в весьма и весьма сложных условиях».

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