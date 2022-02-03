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36 минут назад

Песков прокомментировал решение США направить дополнительные силы в Европу

Обеспокоенность России по поводу решения США об отправке дополнительных сил в Европу абсолютно понятна, также объяснимы любые меры, принимаемые Россией для обеспечения своей безопасности. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США направить дополнительные силы в Европу.

"Разумеется, обеспокоенность России абсолютно понятна, абсолютно оправдана, и абсолютно также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос о мерах, Песков указал, что это "те меры, которые считают необходимыми те, кто занимаются обеспечением нашей безопасности".

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По словам Пескова, решение США направить дополнительные силы в Европу ведет к усилению напряженности.

"Очевидно, что это не шаги, которые направлены на деэскалацию, а напротив, их действия ведут к усилению этой напряженности. Только так к этому можно относиться", - сказал он.

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