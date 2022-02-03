«Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня (в среду. — RT) выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений», — написал Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».