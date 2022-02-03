Путин назвал любимые виды спорта

По словам президента России Владимира Путина, он любит не только хоккей и горные лыжи, но и ряд других зимних видов спорта, однако из-за недостатка времени соревнования вынужден смотреть только по телевизору. Об этом глава государства рассказал в интервью Медиакорпорации Китая, которое размещено на сайте Кремля.

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«С удовольствием принимаю участие в мероприятиях [Ночной хоккейной] Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина», - заявил Владимир Путин.

При этом он признался, что из-за нехватки времени смотрит соревнования только по телевизору.

Также президент России отметил, что очень рассчитывает на достойное выступление на Олимпийских играх в Пекине российских хоккеистов.

«У России – хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников. Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися», - уверен он.

Торжественное открытие Олимпиады в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты наград будут разыграны 5 февраля. Всего за 16 дней спортсмены смогут разыграть 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.