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14 минут назад

Посольство России оценило заявление Госдепа о Минских соглашениях

Заявление представителя Госдепа Неда Прайса о необходимости полной реализации Минских соглашений является позитивным сигналом, сообщило посольство России в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

Посольство России оценило заявление Госдепа о Минских соглашениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместе с тем отмечаем продолжающиеся попытки переложить проблему с «больной головы на здоровую» и обвинить нашу страну в срыве достигнутых договоренностей», — следует из сообщения.

Как отметили в диппредставительстве, Москва не является стороной конфликта, поэтому в настоящее время главная задача — заставить украинские власти выполнять свои обязательства.

В посольстве подчеркнули, что поставки оружия США «украинским реваншистам» только подталкивают их к военному решению проблемы юго-востока страны.

«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись», — отметили ранее в диппредставительстве.

Там призвали США заставить партнеров выполнять Минские соглашения, а также не потакать «воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

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