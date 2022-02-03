Посольство России оценило заявление Госдепа о Минских соглашениях

«Американские власти изо дня в день рекламируют свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные "страшилки" так и не сбылись», — отметили ранее в диппредставительстве.