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1 час назад

Посольство России призвало США "заставить" Украину выполнять минские соглашения

В посольстве России в США заявили, что ожидают конкретных действий от Вашингтона касательно ситуации на Украине, а также призвали Киев выполнять свои обязательства. Об этом дипведомство сообщило в своем Facebook.

Посольство РФ: США должны «заставить» Киев выполнить обязательства
Фото: Carolyn Kaster/APCarolyn Kaster/AP

"В очередной раз напоминаем, что Россия не является стороной конфликта. Поэтому главная задача – заставить украинские власти выполнять свои обязательства. Ждем конкретных действий от Вашингтона в работе с Киевом", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США выступают за полную имплементацию минских соглашений и видят в них путь к разрядке украинского конфликта, однако считают виновной в нарушении соглашений Россию.

До этого секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал минские соглашения невыполнимыми и заявил, что их реализация приведет к уничтожению Украины. По его словам, они были подписаны "по дулом российского пистолета" при участии Германии и Франции.

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