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5 минут назад

Путин встретился с Кадыровым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

Путин встретился с Кадыровым в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он доложил главе государства о социально-экономической ситуации в регионе. Отмечается, что российский лидер «провел в Москве рабочую встречу» с Кадыровым, который рассказал, что Чечне удается сохранить темпы развития в непростых условиях эпидемии COVID-19.

Как отметил Кадыров, по основным экономическим показателям «наблюдается устойчивый рост». Так, выросли «объем отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства».

Также произошел рост «объем инвестиций в основной капитал». В 2021 году в республике было реализовано 247 инвестпроектов на 34 млрд рублей, еще 618 проектов «почти на 121 млрд рублей с созданием 11 тыс. рабочих мест» находятся «на стадии реализации».

Кадыров указал на то, что безработица в Чечне снизилась до 8%, а с 2014 года уровень дотационности бюджета республики уменьшился с 69,6% до 42,4%.

Ранее глава Чечни заявил, что регион получает из федерального бюджета России свыше 300 млрд рублей в год, без этих денег республика не продержится и «трех месяцев». Позднее Кадыров разъяснил, что указанная сумма включает в себя содержание всех ветвей власти, филиалов федеральных органов, сопоставима с суммами в других регионах и не является «космической».

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