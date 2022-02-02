Поклонская назвала свою ключевую задачу на новой должности

Наталья Поклонская прокомментировала ТАСС назначение на должность заместителя главы Россотрудничества.

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Экс-депутат Госдумы и бывшая прокурор Крыма заявила, что видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности на Украине.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, - это приоритетные направления», - сказала Поклонская.

Она добавила, что будет делать все зависящее для укрепления позиций России за рубежом.

2 февраля президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде, а затем подписал указ о ее назначении на должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).