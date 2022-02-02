В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
17 минут назад

Путин высказал премьеру Британии главную претензию к НАТО

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности.

Путин высказал Джонсону главную претензию к НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО.

«Как говорят в народе, кинули»: Путин обвинил НАТО в обмане

Президент подчеркнул, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России.

44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители