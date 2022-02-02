Путин высказал Джонсону главную претензию к НАТО

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном . Путин указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на предложения России по гарантиям безопасности.

«Лидеры подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности и обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом минских договоренностей», — сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин изучил ответы НАТО по гарантиям безопасности и заявил, что Альянс игнорирует принципиальные озабоченности России. В частности, в НАТО не ответили на требование России о юридических гарантиях того, что бывшие страны СССР не станут частью НАТО.