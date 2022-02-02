Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля

"Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Бориса Джонсона в Киев", - заметил кремлевский чиновник. "Также, конечно, будут обсуждены наши комплексные предложения по предоставлению долгосрочных и юридических гарантий обеспечения безопасности России", - продолжил он.