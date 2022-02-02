Путин и Джонсон переговорят по телефону 2 февраля

Президент России и премьер-министр Великобритании проведут сегодня вечером, 2 февраля, телефонный разговор, подтвердил на брифинге для журналистов помощник президента России Юрий Ушаков.
"Лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Бориса Джонсона в Киев", - заметил кремлевский чиновник. "Также, конечно, будут обсуждены наши комплексные предложения по предоставлению долгосрочных и юридических гарантий обеспечения безопасности России", - продолжил он.
"Эти две темы будут ключевыми", - полагает Ушаков. "Лидеры, наверное, затронут и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне", - заявил он.