«К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, «Красная Москва». Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года», — сказала гендиректор фабрики.