Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва». Об этом сообщает РИА «Новости».
Подарок предоставила советник генерального директора парфюмерной фабрики «Новая заря» Антонина Летковская, которая находится среди награждаемых в Кремле.
Летковская отметила, что российская парфюмерия выпускает такие же изделия, как мировые бренды, и уже получила международные награды.
«К примеру, такие духи, вы слышали, наверное, может быть, видели, наверное, у своей мамы на туалетном столике, «Красная Москва». Все знают. Мы сумели сохранить эту легенду, которая существует 97 лет на рынке. С 1925 года», — сказала гендиректор фабрики.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Санкт-Петербург подарил российскому коллеге Владимиру Путину корзину «вкуснейших» колбас и сыров белорусского производства, а также набор хрустальных бокалов.