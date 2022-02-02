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1 час назад

Путин назвал миссию России

Русский мир многолик и огромен, поэтому одна из наших миссий — развивать и укреплять его. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин назвал миссию России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный», - подчеркнул глава государства.

На церемонии вручения госнаград в Кремле он напомнил, что русский мир создавался «не нами», но именно на россиян возложена миссия «укреплять его, развивать и делать его привлекательным для всего мира».

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он, в частности, заявил, что страны Запада пытаются втянуть Украину в реализацию проекта «анти-Россия». При этом российский лидер отметил, что в последние годы между Россией и Украиной возникла стена, которую он воспринимает как большую общую беду и трагедию.

Владимир Путин также констатировал, что «в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость».

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