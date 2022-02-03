Путин сделал заявление по ситуации с коронавирусом

Российские власти намерены снимать ограничения по карантину людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Это анонсировал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.
Вместе с тем глава государства добавил, что власти не будут вводить локдаун из-за омикрона. «Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — подчеркнул он. Президент предположил, что ограничения будут сниматься в ближайшее время.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у привитых против коронавируса отсутствует необходимость сидеть на карантине при контакте с больным в течение семи дней, если нет никаких симптомов. По этому поводу есть ряд исследований о том, что у привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше, добавила она.
В свою очередь главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что с приходом омикрона сократился период болезни, что повлияло на период карантина. В то время, когда доминировали предыдущие штаммы, инкубационный период составлял от семи до девяти дней. На данный момент он составляет два-три дня, добавил врач.