Путин сделал заявление по ситуации с коронавирусом

Российские власти намерены снимать ограничения по карантину людей, которые контактировали с заболевшими COVID-19. Это анонсировал президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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Вместе с тем глава государства добавил, что власти не будут вводить локдаун из-за омикрона. «Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — подчеркнул он. Президент предположил, что ограничения будут сниматься в ближайшее время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у привитых против коронавируса отсутствует необходимость сидеть на карантине при контакте с больным в течение семи дней, если нет никаких симптомов. По этому поводу есть ряд исследований о том, что у привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше, добавила она.