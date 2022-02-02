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1 час назад

В Кремле допустили попытку нападения Украины на Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что Украина может попытаться силой посягнуть на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле допустили попытку нападения Украины на Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Пескова, это возможно с учетом «националистических настроений» в Киеве.

«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым… Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», - заявил пресс-секретарь президента.

Такое заявление Песков сделал, комментируя выступление президента Владимира Путина на пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Президент заявил, что Запад «кинул» Россию, хотя обещал «не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм». По мнению Путина, вступление Украины в альянс угрожает тем, что «напичканная» оружием страна может начать операцию в отношении Крыма.

«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе, военным путем. <…> Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии - кто помешает то?» - отметил он.

Президент подчеркнул, что Крым - суверенная российская территория и «вопрос для нас в этом смысле закрыт».

«Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», - заключил он.

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