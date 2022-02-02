Кремль подготовил план по противодействию санкциям США

«В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков.