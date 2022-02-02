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5 минут назад

В Кремле подготовили план по противодействию санкциям США

У Москвы есть план по хеджированию рисков и минимизации последствий от возможных санкций и блокировки операций в долларах, которыми угрожает США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Кремль подготовил план по противодействию санкциям США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Кремле безусловно обеспокоены [угрозами санкций], потому что поведение США непредсказуемо на международном уровне в этом плане. Планы есть по хеджированию (открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков, — прим. ред.) рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемый действий. Но мы призываем США отказаться от провокационных действий и нагнетания напряженности в Европе», — заявил Песков.

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Ранее российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что Пекин и Москва совместно борются с санкциями США. Он уточнил, что природа западных санкций против РФ и Китая отличается. Если антироссийские санкции носят политический характер, то санкции против Китая призваны сдержать экономический рост страны.

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