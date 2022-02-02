Путин ввел праздник, которого придется ждать шесть лет

«Постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого. Правительству в 6-месячный срок необходимо образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Толстого и утвердить его состав», — говорится в документе за подписью Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.