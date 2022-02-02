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1 час назад

Жириновский дал скандальный совет министру обороны Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал украинского министра обороны Алексея Резникова «выброситься из окна», а не дожидаться возможного «вторжения» от России. В эфире ЛДПР-ТВ он заявил, что у России есть план нанесения удара, который полностью уничтожит военные силы Украины.

Жириновский дал скандальный совет министру обороны Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пора министру обороны Украины выбрасываться из окна. А всем (киевским чиновникам — прим. ред.) чемоданы упаковывать и убираться с Украины. Слово Украина забудьте!», — заявил он, добавив, что нынешняя власть является «оккупационным режимом».

Напомним, что ранее Жириновский заявил, что Украины в нынешнем виде «быть не должно»: по его мнению, ее существование грозит России и Донбассу терактами, поэтому РФ должна поддержать ополченцев. Он призвал помочь ДНР и ЛНР, добавив, что если украинские военные начнут обстреливать ополченцев, Россия должна нанести «такой удар по всем вооруженным силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось».

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