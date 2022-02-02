Министерство иностранных дел (МИД) России запретило въезд в страну госсекретарю Министерства внутренних дел (МВД) Черногории Зорану Миляничу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД объяснили, что нота, направленная в посольство Черногории в России, является ответом на недружественный шаг Подгорицы — предоставление убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений.

О решении властей Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище стало известно в октябре 2021 года. Оно было принято в связи с закрытием дела против предпринимателя в Цюрихе. Кроме того, бывшему владельцу «Черкизона» выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.