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17 минут назад

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за убежища Исмаилову

Министерство иностранных дел (МИД) России запретило въезд в страну госсекретарю Министерства внутренних дел (МВД) Черногории Зорану Миляничу. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД объяснили, что нота, направленная в посольство Черногории в России, является ответом на недружественный шаг Подгорицы — предоставление убежища бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск по линии Интерпола за совершение особо тяжких преступлений.

О решении властей Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище стало известно в октябре 2021 года. Оно было принято в связи с закрытием дела против предпринимателя в Цюрихе. Кроме того, бывшему владельцу «Черкизона» выплатили компенсацию в размере более 15 тысяч швейцарских франков.

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Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии Следственного комитета России, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.

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