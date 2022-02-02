Поклонская заявила о готовности помочь Украине

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о своей готовности помочь Верховной Раду Украины разобраться в том, как так вышло, что крымчане сделали выбор в пользу жизни в составе России.

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"Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках - как на русском, так и на украинском", - сказала она.

При этом Поклонская отметила, что желание украинских властей разобраться в причинах проведения референдума в Крыму является само по себе хорошим знаком, поскольку демонстрирует, что на Украине готовы признать очевидное – референдум на полуострове был, и для его проведения были причины.

По её мнению, Крым стал частью России из-за госпереворота на Украине и из-за того, что жители полуострова чувствовали угрозу со стороны новых властей, пишет РИА Новости.