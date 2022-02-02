Псаки уличили во лжи о России

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал новые заявления представительницы Белого дома Джен Псаки о России «в корне лживыми». Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

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«Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим», - подчеркнул дипломат.

Ранее во время брифинга Псаки задали вопрос о «взаимной деэскалации» России и НАТО. Представительница Белого дома попросила журналистов не пользоваться таким термином, заявив, что Россия «в прошлом использовала химическое оружие, вторглась в несколько стран и неоднократно предпринимала агрессивные шаги на мировой арене».

Псаки сказала, что НАТО - оборонительный альянс и «это не то же самое».

«Заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», - так прокомментировал это Антонов (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он заявил, что США остаются единственной страной, до сих пор не выполнившей Конвенцию о запрещении химического оружия и не ликвидировавшей свои арсеналы.

«Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», - подчеркнул посол.

Он отметил, что Россия, в отличие от США, придерживается принципа невмешательства в дела других государств.