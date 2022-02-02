В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
50 минут назад

В Совфеде оценили встречу «погрязших в распрях» Зеленского и Джонсона

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Мнение об их встрече он выразил на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру».

Решали собственные проблемы: РФ о встрече Зеленского и Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, обе стороны на встрече в Киеве стремились к решению своих собственных проблем, национальные или общеевропейские их не интересовали. Косачев считает, что подобный диалог не имеет ценности.

Он сравнил переговоры Джонсона и Зеленского с беседой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По его мнению, в случае венгерского премьера и российского лидера «миссия удалась», так как они пытались отстаивать интересы всей Европы, а не только свои собственные, поэтому и смогли достичь определенных договоренностей.

Косачев подчеркнул, что в Киеве беседа велась между «погрязшими во внутренних делах политиками», и они оба решали собственные проблемы в ущерб общеевропейским и даже национальным.

«Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о действиях по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и в сфере кибербезопасности.

48
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители