Решали собственные проблемы: РФ о встрече Зеленского и Джонсона

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского. Мнение об их встрече он выразил на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру».
По его словам, обе стороны на встрече в Киеве стремились к решению своих собственных проблем, национальные или общеевропейские их не интересовали. Косачев считает, что подобный диалог не имеет ценности.
Он сравнил переговоры Джонсона и Зеленского с беседой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По его мнению, в случае венгерского премьера и российского лидера «миссия удалась», так как они пытались отстаивать интересы всей Европы, а не только свои собственные, поэтому и смогли достичь определенных договоренностей.
Косачев подчеркнул, что в Киеве беседа велась между «погрязшими во внутренних делах политиками», и они оба решали собственные проблемы в ущерб общеевропейским и даже национальным.
«Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — резюмировал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о действиях по обеспечению безопасности и стабильности в Черноморском регионе и в сфере кибербезопасности.