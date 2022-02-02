Решали собственные проблемы: РФ о встрече Зеленского и Джонсона

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По его словам, обе стороны на встрече в Киеве стремились к решению своих собственных проблем, национальные или общеевропейские их не интересовали. Косачев считает, что подобный диалог не имеет ценности.

Он сравнил переговоры Джонсона и Зеленского с беседой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина. По его мнению, в случае венгерского премьера и российского лидера «миссия удалась», так как они пытались отстаивать интересы всей Европы, а не только свои собственные, поэтому и смогли достичь определенных договоренностей.

Косачев подчеркнул, что в Киеве беседа велась между «погрязшими во внутренних делах политиками», и они оба решали собственные проблемы в ущерб общеевропейским и даже национальным.

«Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — резюмировал он.