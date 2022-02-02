Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление представителя Белого дома Джен Псаки, которая сравнила Россию с лисой в курятнике, сообщает РИА Новости . Так американская сторона прокомментировала ситуацию на Украине и подчеркнула, что ответственность за деэскалацию кризиса в этой стране несёт Россия.

Традиционно Россию всё-таки с медведем всегда сравнивают. Он на крышу курятника залезть не может. Он слишком большой и тяжёлый для этого, — сказал Песков.

По словам Псаки, когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, а именно этим занимается РФ, этот страх не преподносится как декларация факта. При этом она отказалась ставить на одну доску действия РФ и США с союзниками в ситуации по Украине и назвала Россию агрессором.