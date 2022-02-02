В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
25 минут назад

Попова заявила, что речь о локдауне в России не идет

В настоящее время в России не планируется вводить локдаун, карантин или принимать какие-либо другие чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости.

Попова оценила возможность введения локдауна в РФ
Фото: РамблерРамблер

По ее словам, сегодня нет необходимости в подобных мерах по противодействию коронавирусу в России.

Попова подчеркнула, что число заразившихся коронавирусной инфекцией будет расти, однако в стране уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры и надежные средства диагностики. Речь идет о системе информирования населения, телефоне «122». По мнению Поповой, это серьезное и укрепившееся направление, которое помогает в оперативном реагировании на угрозы, связанные с распространением COVID-19.

«Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — пояснила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от коронавируса людям при контакте с инфицированными не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней. По ее словам, у зараженных новым вариантом коронавируса «омикрон» инкубационный период длится от двух до пяти дней, поэтому необходимости в длительной изоляции нет.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители