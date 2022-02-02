Попова оценила возможность введения локдауна в РФ

В настоящее время в России не планируется вводить локдаун, карантин или принимать какие-либо другие чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишут РИА Новости.

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По ее словам, сегодня нет необходимости в подобных мерах по противодействию коронавирусу в России.

Попова подчеркнула, что число заразившихся коронавирусной инфекцией будет расти, однако в стране уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры и надежные средства диагностики. Речь идет о системе информирования населения, телефоне «122». По мнению Поповой, это серьезное и укрепившееся направление, которое помогает в оперативном реагировании на угрозы, связанные с распространением COVID-19.

«Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — пояснила она.