Псаки уличили во лжи о России

Высказывания пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Россией химического оружия, а также "захвате" других государств лживы и безосновательны. Об этом заявил во вторник, отвечая на вопросы СМИ, посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Заявление официального представителя Белого дома в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества", - сказал он. "Построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством", - подчеркнул посол. Его слова приводятся в Facebook на странице диппредставительства РФ.
"Напоминаем, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия. Российская Федерация же полностью уничтожила имевшиеся запасы данного вида вооружений. Этот факт получил международное признание. Ждем от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ", - добавил он.
"Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара. "Кровавые" эксперименты Вашингтона по "демократизации" мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан - это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов", - отметил также дипломат.
"Призываем коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим", - указал он.
Ранее Псаки на регулярном брифинге, объясняя то, почему, с ее точки зрения, нельзя ставить знак равенства между тем, как на мировой арене действует Россия и как ведут себя Соединенные Штаты, утверждала, что РФ "использовала химическое оружие" и "вторглась в прошедшие несколько лет в целый ряд стран".