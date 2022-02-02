Псаки уличили во лжи о России

"Обвинения в наш адрес в "захвате" других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа "невмешательства" в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара. "Кровавые" эксперименты Вашингтона по "демократизации" мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан - это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов", - отметил также дипломат.