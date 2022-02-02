Продавцов суррогатного алкоголя хотят депортировать из РФ

«Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект „О гражданстве Российской Федерации“. Мы хотим добавить (в перечень преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства, — прим. URA.RU), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — приводит ТАСС сообщение Рябухина.