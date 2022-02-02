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47 минут назад

Продавцов суррогатного алкоголя хотят депортировать из РФ

В Совете федерации предложили лишать гражданства РФ и депортировать из страны за продажу суррогатного алкоголя, который приводит к серьезным проблемам со здоровьем или к летальному исходу. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Продавцов суррогатного алкоголя хотят депортировать из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект „О гражданстве Российской Федерации“. Мы хотим добавить (в перечень преступлений, которые влекут за собой прекращение российского гражданства, — прим. URA.RU), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — приводит ТАСС сообщение Рябухина.

По его словам, 75% людей, занимающихся производством и реализацией суррогатного алкоголя, являются гражданами стран ближнего зарубежья. При положительном ответе от МВД РФ на инициативу поправки незамедлительно будут внесены в Госдуму, отметил Рябухин.

Ранее аналитики сообщили, что россияне стали больше пить водку. Согласно данным Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), одной из причин стали кризисные ситуации, в том числе, пандемия COVID.

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