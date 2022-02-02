Небензя: Минские соглашения не содержат обязательств России

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что у России нет никаких обязательств по Минским соглашениям. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, Запад постоянно пытается выставить Россию стороной Минских соглашений и потребовать от нее выполнить ряд обязательств. Однако Небензя рассказал, что все обязательства, которые там изложены, касаются Донбасса и Киева.

«Сколько раз мы ни говорили и ни просили наших коллег прочитать сами Минские соглашения и пакет мер в приложении к ним, где нет ни одного слова о России. Никто ничего не хочет слушать», — пояснил он.

Постпред РФ также отметил, что Россия ежегодно поднимает тему Минских соглашений в Совете Безопасности, чтобы привлечь внимание западных коллег и мировой общественности к проблеме невыполнения Украиной указанных там договоренностей. Он добавил, что Киев не предпринял никаких действий, чтобы постараться соблюсти свои обязательства, предписанные в Минских соглашениях. Небензя подчеркнул, что именно к этой проблеме должно быть приковано внимание международного сообщества.