Белик: Украину используют как желтую карточку в футболе

«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ею при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — отметил парламентарий.

По его оценке, слова Путина об «использовании» Украины «как нельзя лучше описывают происходящее сейчас». Белик считает, что Вашингтон использует Киев в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву, но при этом прикрывает свои интересы благородными порывами.