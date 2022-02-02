В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
39 минут назад

Белик: США используют Украину как желтую карточку в футболе

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью телеканалу RT во вторник прокомментировал слова президента России о том, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России, Вашингтон не заботят интересы Киева.

Белик: Украину используют как желтую карточку в футболе
Фото:  © Юрий Инякин/ПГ © Юрий Инякин/ПГ

«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ею при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — отметил парламентарий.

По его оценке, слова Путина об «использовании» Украины «как нельзя лучше описывают происходящее сейчас». Белик считает, что Вашингтон использует Киев в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву, но при этом прикрывает свои интересы благородными порывами.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала Украину не забывать, что случилось с Ираком, Сирией и Ливией и другими странами, в которые вторглись США. Она отметила, что американские политики идут по миру «цинично и хамски», ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос, и если киевским властям хочется стать соучастниками «этого запредельного уродства», то им эта роль кураторами не отведена.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители