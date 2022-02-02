Белик: Украину используют как желтую карточку в футболе

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в интервью телеканалу RT во вторник прокомментировал слова президента России о том, что Украина является для США инструментом для сдерживания развития России, Вашингтон не заботят интересы Киева.
«Для США Украина — как жёлтая карточка в футболе. Штаты размахивают ею при каждом удобном случае, обвиняя Россию во вторжении, агрессии, эскалации, делают многочисленные предупреждения, угрожают санкциями и невиданными ограничительными мерами», — отметил парламентарий.
По его оценке, слова Путина об «использовании» Украины «как нельзя лучше описывают происходящее сейчас». Белик считает, что Вашингтон использует Киев в своих целях, пытаясь найти возможность надавить на Москву, но при этом прикрывает свои интересы благородными порывами.
Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала Украину не забывать, что случилось с Ираком, Сирией и Ливией и другими странами, в которые вторглись США. Она отметила, что американские политики идут по миру «цинично и хамски», ломая судьбы и оставляя после себя смерть и хаос, и если киевским властям хочется стать соучастниками «этого запредельного уродства», то им эта роль кураторами не отведена.