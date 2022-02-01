«Так дело не пойдет»: МИД опубликовал послание Лаврова западным коллегам

Письменные ответы США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании Россией и Западом «фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности». Об этом говорится в послании, направленном главой МИД РФ Сергеем Лавровым главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран. Текст послания опубликован на сайте МИД РФ.

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Лавров заявил, что Россия считает необходимым незамедлительно прояснить этот вопрос и считает его определяющим с точки зрения перспектив диалога.

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Министр указал, что западные страны избирательно трактуют принцип неделимости безопасности и забывают о прописанных в Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года «неудобных» обязательствах не укреплять безопасность одних государств за счет других.

«В западных столицах также пытаются не замечать один из ключевых документов ОБСЕ – Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности 1994 г., где прямо говорится о том, что при выборе способов обеспечения безопасности, включая членство в союзах, государства будут «учитывать законные интересы безопасности других государств». Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого», - подчеркнул Сергей Лавров.

По словам главы российского МИД, Москва хочет получить четкий ответ на вопрос, как США и НАТО понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности и как они намерены выполнять это условие на практике.

«Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим четко сообщить об этом», - обратился Лавров к западным партнерам.