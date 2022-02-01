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1 час назад

Джонсон назвал условие применения санкций к России

Премьер-министра Великобритании Борис Джонсон сообщил, что санкции в отношении России будут применены автоматически в случае, если произойдет вторжение на Украину, пишет ТАСС.

Джонсон назвал условие применения санкций к России
Фото: ReutersReuters

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены", - заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что ранее МИД Великобритании представил новый режим санкций для России, он будет готов к 10 февраля.

Вместе с тем британский премьер-министр считает, что кризис вокруг Украины по-прежнему можно урегулировать с помощью дипломатии.

"Мы заинтересованы в диалоге, но наши санкции готовы", - подчеркнул Джонсон.

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