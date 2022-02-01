Джонсон назвал условие применения санкций к России

"Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что в вопросе применения санкций будет автоматизм. В ту самую минуту, когда будет [осуществлено] дальнейшее вторжение на территорию суверенной территории, эти санкции будут применены", - заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.