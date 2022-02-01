МИД опубликовал послание Лаврова западным коллегам

Министерство иностранных дел России опубликовало письмо главы ведомства Сергея Лаврова его коллегам из США, Канады и ряда европейских стран по поводу неделимости безопасности. Как подчеркнули в Москве, МИД ожидает оперативной реакции на послание.

Фото: ТАСС ТАСС

В письме Лаврова утверждается, что ответы США и НАТО на предложения России по безопасности свидетельствуют о расхождениях в понимании фундаментального принципа «равной и неделимой безопасности».

МИД напомнил, что в Хартии европейской безопасности, подписанной на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, прямо обусловлено обязательством каждого государства «не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других».

При этом на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году была одобрена Декларация, подтвердившая этот пакет обязательств.

«Однако западные страны продолжают выдергивать из него только нужные им позиции, а именно – право государств на свободный выбор союзов для обеспечения исключительно своей безопасности», — говорится в письме Лаврова.

Министр констатирует, что «так дело не пойдёт».

«Мы хотим получить чёткий ответ на вопрос о том, как наши партнёры понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности... Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим чётко сообщить об этом», — отмечается в послании.

Как ранее заявил Сергей Лавров, Запад пытается полностью забыть о ключевом принципе неделимости безопасности и проигнорировать документы, не допускающие укрепления собственной безопасности за счёт безопасности других стран.