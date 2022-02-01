Путин заявил о возможном визите Макрона в Москву

«Надеюсь, что мы в конце концов найдем решение [вопроса по гарантиям безопасности], хотя оно и непростое, — мы отдаем себе в этом отчет, — но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», — заключил Путин.