Путин: США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ

США и НАТО в ответах по гарантиям безопасности, предложенным Россией, проигнорировали принципиальные требования Москвы. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин.

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Лидер России отметил, что в Кремле внимательно анализируют полученные 26 января от США и НАТО ответы по гарантиям безопасности.

«Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы», — сказал Путин.