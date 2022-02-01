Путин назвал европейскую страну, которая избежит проблем с поставками газа

В следующем 2023 году у многих стран Европы могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, однако у Венгрии их не будет, пообещал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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По словам президента, Москва не видит сложности в том, чтобы поставлять в Венгрию на миллиард кубометров газа больше, о чем попросил официальный Будапешт. Вопрос дополнительных поставок будет согласован к апрелю этого года.