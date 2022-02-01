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30 минут назад

Путин предсказал проблемы с газом в Европе в 2023 году

В следующем 2023 году у многих стран Европы могут возникнуть дополнительные проблемы с газом, однако у Венгрии их не будет, пообещал президент России Владимир Путин. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Путин назвал европейскую страну, которая избежит проблем с поставками газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам президента, Москва не видит сложности в том, чтобы поставлять в Венгрию на миллиард кубометров газа больше, о чем попросил официальный Будапешт. Вопрос дополнительных поставок будет согласован к апрелю этого года.

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Ранее премьер Венгрии поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом». Глава венгерского правительства также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.

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