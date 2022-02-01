Глава Крыма объяснил присоединение полуострова к России

«На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна — государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну», — написал Аксенов.