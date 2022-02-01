Глава Крыма объяснил присоединение полуострова к России

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале заявил, что причиной присоединения полуострова к России стал переворот на Украине. Таким образом он отреагировал на инициативу Верховной рады создать временную следственную комиссию по событиям, «повлекшим потерю республики в 2014 году».
С данным предложением на Украине выступила депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.
«На самом деле причины, которые повлекли "потерю Крыма", на Украине давно и хорошо известны. Точнее, причина одна — государственный переворот в Киеве в 2014 году. Так что если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну», — написал Аксенов.
По его словам, эти личности хорошо известны.
«Это и действующие украинские политики, и их зарубежные подельники, которые также хорошо известны. Но этого при нынешнем оккупационном режиме, конечно, не будет», — отметил Аксенов.
Он уверен, что комиссия преследует совершенно другие цели — пропаганду и сведение счетов с политическими противниками внутри страны.