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43 минуты назад

Встречу Зеленского и Джонсона сняли на видео

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и прилетевшего в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попала на видео. Кадры опубликовал офис украинского лидера на своей странице в Facebook.

Зеленский встретил Джонсона в Мариинском дворце. Политики пожали друг другу руки, обменялись репликами, Джонсон одобрительно ткнул Зеленского кулаком в плечо.

Британский премьер также планирует встретиться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудят вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество.

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