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1 час назад

Госсекретарь Блинкен заявил Лаврову о готовности США обсуждать вопросы безопасности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепа заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.

Блинкен заявил Лаврову о готовности обсуждать вопросы безопасности
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщил Госдепартамент.

Вместе с тем Блинкен вновь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к «немедленной деэскалации».

26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.

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