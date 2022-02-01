Блинкен заявил Лаврову о готовности обсуждать вопросы безопасности

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого глава Госдепа заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой и вместе с союзниками вопросы безопасности.
Об этом сообщил Госдепартамент.
Вместе с тем Блинкен вновь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвал Россию к «немедленной деэскалации».
26 января МИД России получил письменный ответ от США на предложения по гарантиям безопасности. Также ответ российской стороне передали и представители НАТО.