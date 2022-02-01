Встречу Лукашенко с губернатором Петербурга Бегловым показали на видео

«Я всегда преклоняюсь перед ленинградцами. Когда разруха была полная (после Второй мировой войны — «Газета.Ru»), а Беларусь вообще стерли с лица земли... Бедные, обездоленные, еле живые — блокада ведь была — ленинградцы приехали к нам, от ученых до строителей. [Они] восстанавливали, прежде всего, Минск и Беларусь. Поэтому для меня Питер, я его часто Ленинград называю, — это наше, это белорусское», — сказал он.