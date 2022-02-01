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21 минуту назад

Захарова ответила поговоркой на идею отказаться от Минских соглашений

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» поговоркой ответила на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений.

Захарова ответила на идею отказаться от Минских соглашений
Фото: ТАССТАСС

«Плохому СНБО и Данилов мешает», — заявила Захарова.

Ранее Данилов сказал, что выполнение Минских договоренностей означает разрушение Украины. «Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — высказался секретарь СНБО.

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на заявление Алексея Данилова ответил, что президент Владимир Зеленский и его офис работают над тем, чтобы определить такие шаги для выполнения договоренностей, которые гарантировали бы Украине честный и долговременный мир, заявил Подоляк.

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