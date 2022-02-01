Захарова ответила на идею отказаться от Минских соглашений

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» поговоркой ответила на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений.

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«Плохому СНБО и Данилов мешает», — заявила Захарова.

Ранее Данилов сказал, что выполнение Минских договоренностей означает разрушение Украины. «Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — высказался секретарь СНБО.