В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
27 минут назад

«Я доволен»: Жириновский раскрыл состояние после восьми прививок от COVID

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз, и никаких негативных последствий у него нет. Об этом сообщает URA.RU.

«Я доволен»: Жириновский раскрыл состояние после восьми прививок от COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее политик рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса, стал «рекордсменом» и обошел по этому показателю как российского лидера Владимира Путина, так и президента США Джо Байдена.

При этом, по словам Жириновского, никаких негативных последствий из-за многократной вакцинации от COVId-19 у него нет и он «всем доволен».

«Все уколы я перенес без каких-либо последствий», - пояснил он.

Также лидер ЛДПР выразил готовность вакцинироваться еще раз, если у него «пропадут антитела».

В ноябре 2021 года Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.

Летом прошлого года в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что российские вакцины безопасны, призвал доверять специалистам, а также подчеркнул, что остается противником обязательной вакцинации.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители