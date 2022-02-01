«Я доволен»: Жириновский раскрыл состояние после восьми прививок от COVID

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вакцинировался от коронавируса восемь раз, и никаких негативных последствий у него нет. Об этом сообщает URA.RU.
Ранее политик рассказал, что сделал восемь прививок от коронавируса, стал «рекордсменом» и обошел по этому показателю как российского лидера Владимира Путина, так и президента США Джо Байдена.
При этом, по словам Жириновского, никаких негативных последствий из-за многократной вакцинации от COVId-19 у него нет и он «всем доволен».
«Все уколы я перенес без каких-либо последствий», - пояснил он.
Также лидер ЛДПР выразил готовность вакцинироваться еще раз, если у него «пропадут антитела».
В ноябре 2021 года Владимир Путин прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Кроме того, президент принял участие в испытаниях назального препарата от COVID-19, разработанного центром им. Гамалеи.
Летом прошлого года в ходе «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что российские вакцины безопасны, призвал доверять специалистам, а также подчеркнул, что остается противником обязательной вакцинации.