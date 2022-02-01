Песков рассказал о реакции Путина на ситуацию вокруг семьи судьи Янгулбаева

Президент России Владимир Путин не намерен вмешиваться в ситуацию вокруг семьи бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева. О его реакции рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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По словам пресс-секретаря главы государства, никакой необходимости для властей следить за этим нет, так как правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко.

Если члены семьи бывшего судьи видят угрозу своей безопасности в России, а также обращались с соответствующими жалобами в правоохранительные органы, то это не вопрос Кремля, заключил Песков.

Ранее сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, против которого было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»), заявил, что не получал официальных повесток или уведомлений по этому поводу. Кроме того, о решении судьи Висаитовского районного суда города Грозного о своем заочном аресте он узнал из СМИ.