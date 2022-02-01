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8 минут назад

В Кремле сообщили, что Путин и Макрон могут вскоре встретиться очно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что очная встреча Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном может состояться в ближайшее время.

В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы информируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны", - сказал он.

При этом он не стал уточнять, на чьей территории может пройти эта встреча, пишет ТАСС.

Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине и некоторые аспекты двустороннего сотрудничества.

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