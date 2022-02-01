В Кремле анонсировали встречу Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что очная встреча Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном может состояться в ближайшее время.
"Она может состояться уже в обозримой перспективе. Мы информируем вас после того, как окончательно все нюансы будут проработаны", - сказал он.
При этом он не стал уточнять, на чьей территории может пройти эта встреча, пишет ТАСС.
Ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон по телефону обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, ситуацию на Украине и некоторые аспекты двустороннего сотрудничества.