Песков прокомментировал обвинения в адрес Кадырова

В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Представитель Кремля отметил, что правоохранительные органы четко выполняют свои функции.

Ранее редакция «Новой газеты» подала в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить уголовное дело против Кадырова. Поводом послужил пост главы Чечние в Telegram, где он назвал террористами правозащитника Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину.